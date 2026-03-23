Аналитики из КНР оценили угрозы США Ирану и возможные последствия для всего мира

Китайское издание Sohu проанализировало реакцию Ирана на ультиматум президента США Дональда Трампа. Американский лидер потребовал от Тегерана за 48 часов полностью разблокировать Ормузский пролив, пригрозив ударами по иранским электростанциям.

Тегеран отверг ультиматум и предупредил о масштабных последствиях, приводит эксклюзивный перевод РИА «ФедералПресс». В случае атаки Иран ответит ударами по нефтегазовой инфраструктуре региона, включая объекты Израиля и стран с американскими базами. Корпус стражей исламской революции заявил о готовности полностью перекрыть Ормузский пролив.

Китайские аналитики подчеркнули — через этот пролив проходит значительная часть мировых поставок нефти. Любые перебои вызовут рост цен на энергоносители и инфляцию по всему миру. Особенно тревожит Пекин переход конфликта от военных целей к угрозам гражданской инфраструктуре — электростанциям, портам и компаниям. Такой сценарий повышает риски глобальной дестабилизации.

При этом в МИД Ирана прокомментировали заявления Трампа, связав их с попытками влиять на рынок энергоресурсов и скрытыми политическими целями. Дипломаты исламской республики убеждены, что США пытаются выиграть время.