В США допустили усиление военного давления на Иран ради деэскалации

Соединённые Штаты не исключают наращивания военного давления на Иран, чтобы добиться деэскалации конфликта. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что Вашингтон продолжит уничтожать иранские укрепления вдоль Ормузского пролива, подчеркнув, что это не противоречит намерению свернуть военные усилия.

«Одно не исключает другого. Иногда эскалация нужна для деэскалации», — заявил министр.

Ранее администрация США рассматривала различные варианты воздействия на Тегеран, включая морскую блокаду и возможный захват острова Харк, чтобы заставить Иран открыть судоходство в Ормузском проливе. В ответ иранская сторона предупредила США о решительном и нестандартном ответе в случае попытки захватить остров Харк в Персидском заливе. В Тегеране рассматривают варианты ответа за пределами непосредственного района конфликта, включая создание небезопасной ситуации в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.