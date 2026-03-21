Иран пригрозил США «беспрецедентным ответом» на попытку захватить остров Харк

Иран предупредил Соединённые Штаты о решительном и нестандартном ответе в случае попытки захватить остров Харк в Персидском заливе. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

По словам собеседника агентства, если Вашингтон реализует свои угрозы о военном посягательстве на стратегически важный остров, то столкнётся с ответом, который будет беспрецедентным по сравнению с «сюрпризами» за последние 21 день. Источник не уточнил, о каких именно «сюрпризах» идёт речь.

В Тегеране также рассматривают варианты ответных действий за пределами непосредственного района конфликта.

«Создание небезопасной ситуации в других акваториях, включая Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море, — один из вариантов, стоящих перед осью сопротивления», — подчеркнул военный источник.

По его оценке, в случае дальнейшей эскалации ситуация для американских сил в регионе станет значительно сложнее, чем сейчас. Администрация США рассматривает возможность морской блокады или захвата острова Харк, который является ключевым терминалом для экспорта иранской нефти.

Ранее сообщалось, что администрация США прорабатывает сценарий силового воздействия на Иран, включающий морскую блокаду или захват стратегического острова Харк, чтобы заставить Тегеран обеспечить беспрепятственное судоходство через Ормузский пролив. Для реализации плана может потребоваться около месяца. Представитель Белого дома заявил, что президент Дональд Трамп настроен решительно: он хочет, чтобы пролив был открыт, и если для этого потребуется захватить остров или провести высадку на побережье, так и будет, но окончательное решение пока не принято.