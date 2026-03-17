«Остров станет кладбищем»: В Иране ответили на планы США по захвату нефтяного хаба в Персидском заливе

Иранские власти усиливают риторику в ответ на планы США по захвату стратегического острова Харк в Персидском заливе. Пресс-секретарь комитета по энергетике меджлиса Эсмаил Хосейни предупредил, что любые попытки нападения на остров обернутся катастрофой для агрессоров.

«Если враги планируют посягнуть на остров, им следует знать, что он станет кладбищем для захватчиков», — цитирует Хосейни агентство Tasnim .

Накануне официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что в случае удара по Харку нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке превратятся в «горы пепла». По данным Axios, Вашингтон рассматривает возможность захвата этого района для «экономического нокаута» Тегерана, поскольку на острове расположен крупнейший нефтяной терминал исламской республики, через который проходит 90% всего экспорта.