Война США и Ирана. Трамп готовит захват Харка, Иран грозит США пеплом, осколки ПВО упали на храм Гроба Господня, Пентагон несёт потери, 17 марта

В Пентагоне говорят о сотнях пострадавших, Иран грозит снести нефтяную промышленность США и союзников, израильская ПВО сбивает ракеты над христианскими святынями — дайджест Life.ru. 17 марта, 10:35 США потеряли уже 13 человек, обломки ракеты повредили христианские святыни.

Удары по базам США: Пентагон признал гибель военных

США признают гибель своих военнослужащих в ходе операции «Эпическая ярость», но, возможно, занижают потери. Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тимоти Хокинс заявил, что ранения получили почти 200 человек. Из них 180 уже вернулись на службу. Различные американские СМИ сходятся во мнении, что 13 военнослужащих погибло.

Иран не согласен с такими цифрами и даёт свои. Например, только 7 марта Тегеран насчитал два десятка погибших моряков.

— 21 человек погиб, многие получили ранения в Пятом флоте ВМС США в регионе. Порядка 200 человек были убиты или ранены на американской базе «Аль-Дафра» в ОАЭ, — сказано в заявлении центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

Храм Гроба Господня пострадал при ударе Израиля по Ирану

В результате работы израильской системы ПВО пострадали христианские святыни в Иерусалиме. «Железный купол» перехватил ракету, летящую из Ирана, в результате чего осколки упали на комплекс храма Гроба Господня.

— В воздушном пространстве над городом было осуществлено несколько перехватов, после чего обломки и фрагменты ракет, некоторые очень крупные, были обнаружены в нескольких местах Старого города, включая Эспланаду на Храмовой горе, комплекс храма Гроба Господня и район Еврейского квартала, — сообщили в полиции Израиля.

По данным Associated Press, обломки повредили здания Греческого православного патриархата. Пострадал один человек.

Храм Воскресения Христова стоит на том месте, где был распят, погребён, а затем воскрес Иисус Христос. Здесь же хранится самая большая частица Креста.

Битва за Харк: Трамп хочет захватить остров для нокаута Ирана

Американские войска уже нанесли удары по иранскому острову Харк. Портал Axios сообщает, что Дональд Трамп рассматривает возможность захвата клочка земли в Персидском заливе.

— Трампа привлекает идея полного захвата острова Харк, поскольку это будет означать «экономический нокаут режима» — по сути, прекращение финансирования Тегерана, — говорится в материале.

В Иране уже предупредили, что к десантной операции готовы и не дадут американцам захватить нефть и инфраструктуру.

— Если враги планируют посягнуть на остров Харк, им следует знать, что их ждёт унижение, ещё более сильное, чем унижение в Ормузском проливе, и остров станет кладбищем захватчиков, — заявил пресс-секретарь Комитета по энергетике парламента Исламской Республики Эсмаил Хосейни.

Дело в том, что на острове расположен крупнейший иранский нефтяной терминал, управляемый подсанкционной Iranian Oil Terminals Company. Рестрикции особо не мешают компании отгружать чёрное золото. Битва за Харк может выйти за его пределы и перекинуться на Штаты и сателлитов.

— Мы предупреждаем, что, если преступные США совершат агрессию и атакуют остров Харк, его объекты и нефтяной терминал, мы решительно превратим все нефтегазовые объекты страны-агрессора в пепел, — отметил официальный представитель Генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи.

Остров Харк является важной составляющей нефтяной промышленности Ирана. Фото © Яндекс Карты

Война в Израиле: водителя наказали за превышение скорости при обстреле

Ракетная опасность не является причиной для превышения скорости. В Израиле суд лишил мужчину водительского удостоверения на 20 дней за то, что он вместо разрешённых 90 км/ч ехал 157 км/ч. В своё оправдание тот утверждал, что давил на педаль только ради того, чтобы быстрее добраться до укрытия.

В итоге судья лишь сократил срок лишения прав. Хотя адвокат настаивал на полном оправдании израильтянина. Стоит сказать, что российская судебная система более гуманная. В прошлом году в Краснодарском крае женщина оспорила штраф за превышение скорости. Наказать её хотели за то, что она добавила лишних 40 км/ч во время атаки БПЛА. Суд посчитал, что это была вынужденная мера, и отменил взыскание.

Авторы Даниил Черных