Иран укрепляет оборону острова Харк на случай наземной операции США

Иран усилил военное присутствие на острове Харк, готовясь к возможной наземной военной операции Соединённых Штатов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источнике.

«По словам источников, на острове создана многоуровневая система обороны, и в последние недели иранцы перебросили туда дополнительные переносные зенитно-ракетные комплексы. Иран также устанавливает вокруг острова мины, в том числе противопехотные и противотанковые, в том числе на береговой линии, где американские войска могли бы провести морской десант, если президент Дональд Трамп примет решение о проведении наземной операции», — говорится в статье.

А ранее стало известно, что Соединённые Штаты ускорили переброску подразделений корпуса морской пехоты и Военно-морских сил на Ближний Восток. Высокопоставленные американские чиновники в последние дни сообщали израильским и другим коллегам, что у Вашингтона, вероятно, не останется иного выбора, кроме как начать наземную операцию.