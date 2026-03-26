26 марта, 03:00

Иран укрепляет оборону острова Харк на случай наземной операции США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Maria Toli

Иран усилил военное присутствие на острове Харк, готовясь к возможной наземной военной операции Соединённых Штатов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источнике.

«По словам источников, на острове создана многоуровневая система обороны, и в последние недели иранцы перебросили туда дополнительные переносные зенитно-ракетные комплексы. Иран также устанавливает вокруг острова мины, в том числе противопехотные и противотанковые, в том числе на береговой линии, где американские войска могли бы провести морской десант, если президент Дональд Трамп примет решение о проведении наземной операции», — говорится в статье.

А ранее стало известно, что Соединённые Штаты ускорили переброску подразделений корпуса морской пехоты и Военно-морских сил на Ближний Восток. Высокопоставленные американские чиновники в последние дни сообщали израильским и другим коллегам, что у Вашингтона, вероятно, не останется иного выбора, кроме как начать наземную операцию.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Тимур Хингеев
