В Иране пригрозили захватом территорий двух стран в случае наземной операции США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU
Иран пригрозил захватом территорий ОАЭ и Бахрейна в случае начала наземной операции Соединённых Штатов. Об этом сообщает IRIB.
«Если Соединённые Штаты допустят ошибку, иранские вооруженные силы готовы захватить береговую линию ОАЭ и Бахрейн и изменить регион», — отмечает иранская телерадиокомпания.
Совет по обороне Ирана заявил, что в случае любого посягательства на побережье или острова будет проведено тотальное минирование Персидского залива.
Ранее в Сети появились кадры последствий иранского удара по израильской тепловой электростанции «Огни Рабина» в районе Хадеры. На записях видно, как иранская баллистическая ракета упала в непосредственной близости от объекта, вызвав возгорания и густые столбы дыма в нескольких местах. Атака на станцию произошла 25 марта. В Тегеране назвали её симметричным ответом на предыдущие удары по иранской энергетической инфраструктуре, о чём иранская сторона предупреждала заранее.
Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.