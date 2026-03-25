Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 19:30

В Иране пригрозили захватом территорий двух стран в случае наземной операции США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Иран пригрозил захватом территорий ОАЭ и Бахрейна в случае начала наземной операции Соединённых Штатов. Об этом сообщает IRIB.

«Если Соединённые Штаты допустят ошибку, иранские вооруженные силы готовы захватить береговую линию ОАЭ и Бахрейн и изменить регион», — отмечает иранская телерадиокомпания.

Совет по обороне Ирана заявил, что в случае любого посягательства на побережье или острова будет проведено тотальное минирование Персидского залива.

Ранее в Сети появились кадры последствий иранского удара по израильской тепловой электростанции «Огни Рабина» в районе Хадеры. На записях видно, как иранская баллистическая ракета упала в непосредственной близости от объекта, вызвав возгорания и густые столбы дыма в нескольких местах. Атака на станцию произошла 25 марта. В Тегеране назвали её симметричным ответом на предыдущие удары по иранской энергетической инфраструктуре, о чём иранская сторона предупреждала заранее.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar