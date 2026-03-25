В Иране пригрозили захватом территорий двух стран в случае наземной операции США

Иран пригрозил захватом территорий ОАЭ и Бахрейна в случае начала наземной операции Соединённых Штатов. Об этом сообщает IRIB.

Совет по обороне Ирана заявил, что в случае любого посягательства на побережье или острова будет проведено тотальное минирование Персидского залива.

Ранее в Сети появились кадры последствий иранского удара по израильской тепловой электростанции «Огни Рабина» в районе Хадеры. На записях видно, как иранская баллистическая ракета упала в непосредственной близости от объекта, вызвав возгорания и густые столбы дыма в нескольких местах. Атака на станцию произошла 25 марта. В Тегеране назвали её симметричным ответом на предыдущие удары по иранской энергетической инфраструктуре, о чём иранская сторона предупреждала заранее.