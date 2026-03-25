Три обязательства США в обмен на 12 требований: Bloomberg раскрыл детали мирного плана Вашингтона для Ирана

США предоставили Ирану 15-пунктный план урегулирования конфликта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Документ, переданный через пакистанских посредников, состоит из 12 требований к Тегерану и трёх обязательств со стороны Вашингтона, которые Иран получит взамен.

Требования США к Ирану:

1. Ормузский пролив должен оставаться открытым и свободным для прохода всех судов. 2. Иран обязан ограничить количество и дальность своих баллистических ракет. 3. Ракетное вооружение разрешено использовать исключительно для самообороны. 4. Все ядерные возможности и объекты Ирана подлежат ликвидации. 5. Тегеран должен официально отказаться от разработки и обладания ядерным оружием. 6. Обогащение урана на иранской территории полностью запрещается. 7. Запасы высокообогащённого урана поэтапно передаются под контроль МАГАТЭ. 8. Ядерные объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе подлежат демонтажу и выводу из эксплуатации. 9. Иран обязуется обеспечить полную прозрачность ядерной программы и допустить независимых инспекторов. 10. Прекращается поддержка террористических организаций, действующих через посредников. 11. Тегеран больше не будет финансировать и содействовать таким группировкам. 12. Иран объявляет о завершении войны.

Обязательства США:

13. С Ирана снимаются все введённые санкции. 14. Вашингтон оказывает содействие в развитии гражданской ядерной энергетики на АЭС «Бушер». 15. Механизм возобновления санкций ликвидируется.

Как отмечает агентство, Тегеран отверг предложенный план, назвав его нелогичным. Белый дом от комментариев отказался.

Ранее сообщалось, что Вашингтон всё ещё ждёт официального ответа от Тегерана на свои предложения по ближневосточному урегулированию. Как сообщил журналист Axios и 12-го канала израильского ТВ Барак Равид, в Белом доме пока не получали официальных уведомлений о том, что Иран отвергает выдвинутые условия.