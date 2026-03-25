25 марта, 18:24

Три обязательства США в обмен на 12 требований: Bloomberg раскрыл детали мирного плана Вашингтона для Ирана

Обложка © Svet foto

США предоставили Ирану 15-пунктный план урегулирования конфликта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Документ, переданный через пакистанских посредников, состоит из 12 требований к Тегерану и трёх обязательств со стороны Вашингтона, которые Иран получит взамен.

Требования США к Ирану:

1. Ормузский пролив должен оставаться открытым и свободным для прохода всех судов.

2. Иран обязан ограничить количество и дальность своих баллистических ракет.

3. Ракетное вооружение разрешено использовать исключительно для самообороны.

4. Все ядерные возможности и объекты Ирана подлежат ликвидации.

5. Тегеран должен официально отказаться от разработки и обладания ядерным оружием.

6. Обогащение урана на иранской территории полностью запрещается.

7. Запасы высокообогащённого урана поэтапно передаются под контроль МАГАТЭ.

8. Ядерные объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе подлежат демонтажу и выводу из эксплуатации.

9. Иран обязуется обеспечить полную прозрачность ядерной программы и допустить независимых инспекторов.

10. Прекращается поддержка террористических организаций, действующих через посредников.

11. Тегеран больше не будет финансировать и содействовать таким группировкам.

12. Иран объявляет о завершении войны.

Обязательства США:

13. С Ирана снимаются все введённые санкции.

14. Вашингтон оказывает содействие в развитии гражданской ядерной энергетики на АЭС «Бушер».

15. Механизм возобновления санкций ликвидируется.

Как отмечает агентство, Тегеран отверг предложенный план, назвав его нелогичным. Белый дом от комментариев отказался.

В Правительстве Ирана опровергли слова Трампа о переговорах

Ранее сообщалось, что Вашингтон всё ещё ждёт официального ответа от Тегерана на свои предложения по ближневосточному урегулированию. Как сообщил журналист Axios и 12-го канала израильского ТВ Барак Равид, в Белом доме пока не получали официальных уведомлений о том, что Иран отвергает выдвинутые условия.

Юлия Сафиулина
