25 марта, 17:38

Axios: Иран не давал США официального ответа по предложениям

Вашингтон пока не получил от Тегерана официального отказа от американских предложений по урегулированию ближневосточного конфликта. Об этом сообщил на своей странице в X корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

По словам его источника среди американских чиновников, администрация президента США Дональда Трампа до сих пор не получала официальных уведомлений от иранской стороны об отказе на предложенные условия.

При этом ранее телеканал Press TV сообщил, что Иран отклонил план США по урегулированию конфликта и выдвинул свои условия. Тегеран требует полного прекращения боевых действий на всех направлениях и выработки механизмов, исключающих повторение конфликтов в будущем. Также в списке — финансовая компенсация за ущерб и признание контроля Ирана над Ормузским проливом.

Юлия Сафиулина
