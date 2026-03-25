Иран отринул мирный план США и выставил жёсткие условия для урегулирования

Иран отклонил план США по урегулированию конфликта и представил собственные требования для его завершения. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на источник.

«Тегеран закончит войну, когда решит сделать это и когда его условия будут удовлетворены», — говорится в материале.

Тегеран настаивает на прекращении боевых действий сразу на всех направлениях на территории Ближнего Востока. Речь идёт о полном завершении противостояния в регионе. Также Иран требует выработки конкретных механизмов, которые исключат повторение подобных конфликтов в будущем. Отдельным пунктом обозначена необходимость финансовой компенсации за нанесённый ущерб.

Кроме того, в числе условий — признание контроля Тегерана над Ормузским проливом, имеющим стратегическое значение для мировой торговли нефтью и энергоресурсами. Таким образом, позиция Ирана предполагает не только прекращение текущего конфликта, но и закрепление ряда политических и экономических гарантий на международном уровне.

Также иранские власти опровергли заявления президента США Дональда Трампа о якобы ведущихся переговорах с Тегераном. Подобные утверждения не соответствуют действительности и являются недостоверными, заявили в Тегеране. Согласно позиции иранской стороны, США начали военные действия в период переговорного процесса, что ставит под сомнение намерения Вашингтона достичь договорённостей.

Ранее специалист по США прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о передаче Вашингтоном Тегерану мирного плана из 15 пунктов, подчеркнув, что президент США Дональд Трамп стремится к скорейшему завершению конфликта с Ираном. По словам эксперта, американский лидер намерен выйти из этой авантюры с громким заявлением о своей победе.