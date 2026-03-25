Американист объяснил передачу мирного плана Ирану желанием Трампа выйти из войны

Президент США Дональд Трамп заинтересован в быстром завершении конфликта с Ираном и хотел бы выйти из этой авантюры, объявив себя победителем. Об этом напомнил американист Дмитрий Дробницкий, комментируя сообщения о том, что Вашингтон передал Тегерану предложение из 15 пунктов, направленное на прекращение конфликта на Ближнем Востоке.

«Объективно Трампу хотелось бы выскочить из данной авантюры как можно скорее. Объявить себя победителем — и до свидания. Я посчитал, что американский президент 12 раз объявлял себя победителем в данном конфликте. Но Израиль будет против быстрого выхода США из боевых действий. Он хочет, чтобы американская армия максимально разрушила Иран», — пояснил эксперт в разговоре с «Ридусом».

Он также отметил, что администрация США оказалась в заложниках быстрого успеха операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В Иране американцы рассчитывали на аналогичный сценарий, но при усиленном варианте — с ликвидацией режима, однако их план не сработал. По мнению эксперта, неясно, достаточно ли у США и Израиля ракет для продолжения интенсивных ударов.

Американист добавил, что информацию о переброске 2000 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток и готовность Вашингтона к переговорам можно трактовать двояко — и как пиар-ход, и как реальное намерение. Он напомнил, что у США есть богатая история, когда они якобы шли на переговоры, но затем атаковали противоположную сторону, а порой и самих переговорщиков.