В правительстве Ирана опровергли слова Трампа о переговорах

Иранское правительство через своего представителя — главу информационного совета Элиаса Хазрати — категорически опровергло слова президента США Дональда Трампа о якобы идущих переговорах с Тегераном. Хазрати заявил, что эти утверждения «абсолютно не соответствуют действительности» и являются ложью, поскольку США «начали войну в разгар переговорного процесса», что, по его мнению, не позволит американскому лидеру достичь своих целей.

«Враг не смог ничего достичь, не смог дать ответов мировому общественному мнению. Утверждает, что заключает мир, ведёт переговоры, вчера мне дали такую возможность. Это абсолютно не соответствует действительности. <…> Трамп лжёт. Начал войну в разгар переговорного процесса, в этот раз у него это не получится», — сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

Напомним, Дональд Трамп ранее сообщал о проведении «весьма продуктивных переговоров» с Ираном, в связи с чем он якобы решил приостановить нанесение ударов на пять дней. Тегеран эти сведения опроверг, заявив, что никаких контактов не осуществлялось. МИД Ирана полагает, что американский президент просто решил выиграть время и повлиять на рынок энергоресурсов, который лихорадит в связи с событиями на Ближнем Востоке.