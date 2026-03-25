Иран атаковал крупнейшую в Израиле ТЭС — последствия попали на видео

В Сети появились кадры последствий иранского удара по израильской тепловой электростанции «Огни Рабина» в районе Хадеры. На записях видно, как иранская баллистическая ракета упала в непосредственной близости от объекта, вызвав возгорания и густые столбы дыма в нескольких местах.

Иран ударил по крупнейшей в Израиле ТЭС.

Атака на станцию произошла 25 марта. В Тегеране назвали её симметричным ответом на предыдущие удары по иранской энергетической инфраструктуре, о чём иранская сторона предупреждала заранее.

ТЭС «Огни Рабина» — крупнейшая в Израиле: её мощность достигает 2590 МВт. Станция обеспечивает до четверти всей электроэнергии в стране.

Напомним, что Корпус стражей исламской революции объявил о 80-й волне обстрелов с начала эскалации конфликта. Элитные подразделения Ирана задействовали твёрдотопливные ракетные системы, ударные беспилотники и высокоточные боеприпасы для атак по израильской территории. В заявлении КСИР говорится, что в ходе текущей операции основными целями стали «места скопления сил на севере» Израиля. Командование предупредило, что эти районы «будут подвергаться массированным ракетным ударам и атакам дронов без каких-либо ограничений».