Британия переоборудует свой корабль в базу для дронов в Ормузском проливе

Плавучую базу для автономных аппаратов, занимающихся поиском мин, решено создать на борту военного судна RFA Lyme Bay — так в Лондоне намерены решить проблему заминированности Ормузского пролива. О подготовке соответствующего плана журналистам газеты Times рассказали информированные источники в оборонном ведомстве Соединённого Королевства.

«Великобритания готовится направить в Ормузский пролив эвакуационный корабль Королевского военно-морского флота, оснащенный парком автономных беспилотных аппаратов для поиска мин», — сказано в тексте.

Издание также сообщает, что глава оборонного ведомства Джон Хили дал добро на проработку вариантов отправки судна в акваторию Ормузского пролива для содействия противоминным мероприятиям. Все необходимые работы по переоборудованию судна запланированы на территории порта Гибралтара.

В то же время представитель оборонного ведомства на условиях анонимности уточнил, что финальная директива о развёртывании корабля в проливе пока не утверждена.

А ранее стало известно, что Соединённые Штаты ускорили переброску подразделений корпуса морской пехоты и Военно-морских сил на Ближний Восток. Высокопоставленные американские чиновники в последние дни сообщали израильским и другим коллегам, что у Вашингтона, вероятно, не останется иного выбора, кроме как начать наземную операцию. В свою очередь, Иран укрепляет оборону острова Харк на случай противостояния.