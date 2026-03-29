Война Ирана и США. Пентагон бомбит порты, Иран атаковал базу в Саудовской Аравии, в Дубае уничтожен склад ВСУ, эвакуация АЭС, 29 марта
Американская армия ударила по иранским портам в Ормузском проливе, КСИР лишил США разведывательного самолёта, в Европе бьют тревогу из-за дефицита удобрений — дайджест Life.ru.
Иран привлекает подростков в армию, Трамп готовит наземную операцию. Обложка © Chat GPT
США лишают Иран портов и перебрасывают пехоту
Утром 29 марта армия США атаковала иранские портовые города в акватории Ормузского пролива. Массированным ударам подверглись военные объекты и инфраструктура КСИР.
The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщает о подготовке к наземной операции на территории Исламской Республики.
— Речь не обязательно идёт о полномасштабном сухопутном наступлении. Пентагон может ограничиться рейдами вглубь территории Ирана силами пехоты и спецназа, — цитирует издание источник.
Накануне на Ближний Восток прибыл 31-й экспедиционный отряд Корпуса морской пехоты США. В составе соединения около 3,5 тысячи солдат и моряков.
— Десантный корабль USS Tripoli класса America является флагманом амфибийно-десантной группы (из трёх десантных кораблей). На них базируется 31-й экспедиционный батальон морской пехоты в составе 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев, транспортная и истребительная авиация, а также десантные и тактические средства, — говорится в публикации Центрального командования США.
Иран призывает в армию подростков и уничтожил уникальный самолёт США
В Иране снизили минимальный возраст для службы в армии до 12 лет, сообщил замглавы Корпуса стражей исламской революции Рахим Надали.
По сообщениям СМИ, подростков будут привлекать к патрулированию, работе на контрольно-пропускных пунктах, приготовлению еды, уходу за ранеными и другим видам службы.
Рахим Надали призвал юношей добровольно поступать на военную службу.
Вооружённые силы Ирана нанесли результативный удар по американской военной базе Prince Sultan в Саудовской Аравии.
Как минимум 12 солдат ВС США были ранены. Кроме того, Штаты потеряли ключевое оборудование для координации сил в регионе. Повреждены самолёты-заправщики KC-135 и борт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3G Sentry.
— Это первая боевая потеря самолёта типа Е-3 в истории. Численность активного парка данных самолётов в ВВС США сократилась с 16 до 15 единиц, — пишет «Военный осведомитель».
В Омане под ударом иранских беспилотников оказался порт Салава. В результате атаки пострадал один рабочий объекта и погрузочный кран.
КСИР сообщает, что били по американскому кораблю поддержки, подчёркивая, что Иран уважает суверенитет Омана как дружественной страны.
Удары по инфраструктуре в Эрбиле. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ
Украинские военные гибнут на Ближнем Востоке
Армия Ирана атаковала склад с вооружением и техникой для противодействия беспилотникам в Дубае. На объекте хранилось поставленное Украиной оборудование и могли погибнуть больше 20 боевиков ВСУ.
— В то же время, когда были атакованы укрытия американских командиров и солдат в Дубае, был уничтожен украинский склад систем противодействия беспилотникам, размещённый в Дубае для оказания помощи американским силам. Там находился 21 украинец, — говорится в заявлении Центрального командования армии Ирана «Хатам аль-Анбия».
Йеменские хуситы не отступят и продолжат атаковать Израиль
Официальный представитель йеменских хуситов (движение «Ансар Алла») Яхья Сария заявил, что их силы продолжат атаковать Израиль до тех пор, пока еврейское государство не прекратит удары по Ирану и Ливану.
Главная опасность, которую хуситы представляют для региона, — их военная возможность перекрыть судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив, который ведёт к Суэцкому каналу.
— Ситуация может сложиться так, что Баб-эль-Мандебский перекроют так же, как и Ормузский. И всё это произойдёт, если США попытаются напасть на кого-нибудь на территории Ирана, — рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Хуситы провели вторую волну атак по израильской территории. По словам Яхьи Сария, под удар ракет и беспилотников попали военные и стратегические объекты.
Россия эвакуирует атомщиков
Росатом вывез из Ирана ещё 163 сотрудника с АЭС «Бушер». Несколько недель назад в Россию вернулись 150 специалистов.
— 28 марта мы завершили очередной этап вывоза персонала с Бушерской АЭС. Все 163 сотрудника уже вернулись в Россию и сейчас на пути к себе домой. Весь процесс прошёл без происшествий, — заявил глава Росатома Алексей Лихачёв.
В ближайшее время эвакуируют ещё две группы атомщиков из Ирана. По итогу на АЭС «Бушер» останется несколько десятков специалистов из России.
Конфликт Ирана и США ведёт к мировому кризису в сельском хозяйстве
Конфликт на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива привели к кризису на рынке удобрений, пишет The Telegraph.
Перебои с поставками мочевины, аммиака и серы прекратились на 27 критически важных дней. Здесь речь идёт о времени доставки удобрений через Персидский залив до портов Европы.
Издание отмечает, что кризис наступил в канун старта посевной кампании в районах Северного полушария.
Выиграет от этого «шока» Россия. Цены на отечественный карбамид (мочевину) уже выросли на 40%, пишет The Moscow Times.