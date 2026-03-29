Война Ирана и США. Пентагон бомбит порты, Иран атаковал базу в Саудовской Аравии, в Дубае уничтожен склад ВСУ, эвакуация АЭС, 29 марта

США лишают Иран портов и перебрасывают пехоту

Утром 29 марта армия США атаковала иранские портовые города в акватории Ормузского пролива. Массированным ударам подверглись военные объекты и инфраструктура КСИР.

The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщает о подготовке к наземной операции на территории Исламской Республики.

— Речь не обязательно идёт о полномасштабном сухопутном наступлении. Пентагон может ограничиться рейдами вглубь территории Ирана силами пехоты и спецназа, — цитирует издание источник.

Накануне на Ближний Восток прибыл 31-й экспедиционный отряд Корпуса морской пехоты США. В составе соединения около 3,5 тысячи солдат и моряков.

— Десантный корабль USS Tripoli класса America является флагманом амфибийно-десантной группы (из трёх десантных кораблей). На них базируется 31-й экспедиционный батальон морской пехоты в составе 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев, транспортная и истребительная авиация, а также десантные и тактические средства, — говорится в публикации Центрального командования США.

Иран призывает в армию подростков и уничтожил уникальный самолёт США

В Иране снизили минимальный возраст для службы в армии до 12 лет, сообщил замглавы Корпуса стражей исламской революции Рахим Надали.

По сообщениям СМИ, подростков будут привлекать к патрулированию, работе на контрольно-пропускных пунктах, приготовлению еды, уходу за ранеными и другим видам службы.

Рахим Надали призвал юношей добровольно поступать на военную службу.

Вооружённые силы Ирана нанесли результативный удар по американской военной базе Prince Sultan в Саудовской Аравии.

Как минимум 12 солдат ВС США были ранены. Кроме того, Штаты потеряли ключевое оборудование для координации сил в регионе. Повреждены самолёты-заправщики KC-135 и борт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3G Sentry.

— Это первая боевая потеря самолёта типа Е-3 в истории. Численность активного парка данных самолётов в ВВС США сократилась с 16 до 15 единиц, — пишет «Военный осведомитель».

В Омане под ударом иранских беспилотников оказался порт Салава. В результате атаки пострадал один рабочий объекта и погрузочный кран.

КСИР сообщает, что били по американскому кораблю поддержки, подчёркивая, что Иран уважает суверенитет Омана как дружественной страны.

Украинские военные гибнут на Ближнем Востоке

Армия Ирана атаковала склад с вооружением и техникой для противодействия беспилотникам в Дубае. На объекте хранилось поставленное Украиной оборудование и могли погибнуть больше 20 боевиков ВСУ.

— В то же время, когда были атакованы укрытия американских командиров и солдат в Дубае, был уничтожен украинский склад систем противодействия беспилотникам, размещённый в Дубае для оказания помощи американским силам. Там находился 21 украинец, — говорится в заявлении Центрального командования армии Ирана «Хатам аль-Анбия».

Йеменские хуситы не отступят и продолжат атаковать Израиль

Официальный представитель йеменских хуситов (движение «Ансар Алла») Яхья Сария заявил, что их силы продолжат атаковать Израиль до тех пор, пока еврейское государство не прекратит удары по Ирану и Ливану.

Главная опасность, которую хуситы представляют для региона, — их военная возможность перекрыть судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив, который ведёт к Суэцкому каналу.

— Ситуация может сложиться так, что Баб-эль-Мандебский перекроют так же, как и Ормузский. И всё это произойдёт, если США попытаются напасть на кого-нибудь на территории Ирана, — рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Хуситы провели вторую волну атак по израильской территории. По словам Яхьи Сария, под удар ракет и беспилотников попали военные и стратегические объекты.

Россия эвакуирует атомщиков

Росатом вывез из Ирана ещё 163 сотрудника с АЭС «Бушер». Несколько недель назад в Россию вернулись 150 специалистов.

— 28 марта мы завершили очередной этап вывоза персонала с Бушерской АЭС. Все 163 сотрудника уже вернулись в Россию и сейчас на пути к себе домой. Весь процесс прошёл без происшествий, — заявил глава Росатома Алексей Лихачёв.

В ближайшее время эвакуируют ещё две группы атомщиков из Ирана. По итогу на АЭС «Бушер» останется несколько десятков специалистов из России.

Конфликт Ирана и США ведёт к мировому кризису в сельском хозяйстве

Конфликт на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива привели к кризису на рынке удобрений, пишет The Telegraph.

Перебои с поставками мочевины, аммиака и серы прекратились на 27 критически важных дней. Здесь речь идёт о времени доставки удобрений через Персидский залив до портов Европы.

Издание отмечает, что кризис наступил в канун старта посевной кампании в районах Северного полушария.

Выиграет от этого «шока» Россия. Цены на отечественный карбамид (мочевину) уже выросли на 40%, пишет The Moscow Times.

Авторы Артём Артёмов