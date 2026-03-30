Проход судов через Ормузский пролив может стать платным

Парламент Исламской Республики намерен радикально изменить порядок судоходства в Ормузском проливе. В законодательном органе страны заявили о планах по установлению собственного режима контроля на этом стратегически важном участке.

Согласно инициативе, Тегеран берёт на себя полную ответственность за обеспечение безопасности судов. Взамен этого власти собираются ввести обязательную пошлину за пересечение акватории.

Член комиссии национальной безопасности Алаоддин Боруджерди подтвердил грядущие изменения. Он подчеркнул, что без официального разрешения иранской стороны доступ кораблям предоставлен не будет.

«По утверждению парламента в проливе будет установлен новый режим», — заявил он.

Если нововведения вступят в силу, это может серьёзно усложнить логистику для международных грузоперевозчиков. Мировое сообщество пока не дало официальной реакции на подобные намерения Тегерана, однако ситуация обещает стать точкой серьезного напряжения в отношениях с другими государствами.

Ранее стало известно, что Великобритания рассматривает меры по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе на фоне рисков минирования. На борту военного судна RFA Lyme Bay планируют разместить плавучую базу для автономных аппаратов, предназначенных для поиска мин.