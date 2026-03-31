Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что киевский режим рассчитывают на смену власти в стране. Об этом он рассказал в интервью порталу Öt.

По словам Орбана, Киев связывает свои расчёты с предстоящими выборами. Он утверждает, что украинская сторона ожидает прихода более лояльного правительства.

«Зеленский называет разные даты начала поставок нефти, но это всё после венгерских выборов в апреле. Потому что он думает, что силы, которые он поддерживает, победят, и поэтому будет дружественное Украине правительство, и ему никогда больше в жизни не придётся открывать «Дружбу», — сказал Орбан.

Премьер отметил, что украинские власти, по его оценке, не скрывают своей позиции. Он добавил, что в Будапеште считают такие ожидания частью политической линии Киева. Орбан также заявил, что речь идёт о стремлении изменить расстановку сил в стране. По его словам, это связано с вопросами поставок энергоресурсов и политических решений.

Ранее Виктор Орбан заявлял, что попытки Владимира Зеленского повлиять на внутреннюю политику Венгрии не приведут к результату. Он подчёркивал, что правительство формируется на основе поддержки внутри страны. В Будапеште также сообщали о подозрениях в финансировании оппозиционных структур. По данным источников, речь шла о значительных суммах, которые якобы направлялись из-за рубежа. Венгерские власти связывали эти действия с попытками дестабилизировать политическую ситуацию. В числе факторов назывались предстоящие выборы и внешнее давление.