26 марта, 14:48

На Западе призвали «остановить Зеленского» после ультиматума Орбана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с требованием к киевскому главарю Владимиру Зеленскому отозвать украинских агентов вызвало бурную реакцию на Западе. Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал остановить украинского лидера и Евросоюз, которые, по его мнению, пытаются вмешаться в парламентские выборы в Венгрии.

«Виктор Орбан потребовал от Зеленского «немедленно отозвать своих агентов, находящихся сейчас в Венгрии, на Украину!» — написал Филиппо.

Французский политик также обвинил Евросоюз в сотрудничестве с Киевом.

«И, конечно же, ЕС работает рука об руку с Зеленским, чтобы вмешаться и попытаться сфальсифицировать эти решающие выборы. Остановите Зеленского, остановите ЕС!» — призвал лидер «Патриотов».

Орбан предложил сделать Украину буферной зоной

Ранее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал экс-комика Зеленского отозвать из страны всех украинских агентов в преддверии парламентских выборов. Орбан потребовал проявить уважение к воле венгерского народа и прекратить вмешательство во внутренние дела республики. По словам венгерского премьера, Киев превратил Венгрию в зону деятельности своих спецслужб незадолго до голосования, что является недопустимым.

Анастасия Никонорова
