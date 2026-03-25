Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 20:53

Орбан предложил сделать Украину буферной зоной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украину следует превратить в буферную зону. Такое мнение он высказал в интервью австралийскому предпринимателю и блогеру Марио Науфалу.

«Единственный разумный шаг — это пересмотреть стратегию и решить, чтобы Украина вновь стала буферной зоной. Если мы это сделаем, мы сможем улучшить ситуацию, наладить деловые отношения с Россией, заключить соглашения по вопросам безопасности, торговли, энергетики и другим вопросам», — сказал венгерский премьер.

Будапешт неоднократно выступал против продолжения военных действий на Украине и призывал к дипломатическому урегулированию конфликта. Венгрия также последовательно выступает против введения антироссийских санкций, которые, по мнению Орбана, наносят ущерб европейской экономике.

Россия добьётся своего на Украине, заявил Орбан
Россия добьётся своего на Украине, заявил Орбан

Ранее Орбан заявил, что страны Евросоюза допустили две серьёзные ошибки в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, когда республиканец вернулся, европейские лидеры не осознали, что это начало новой эры. По его словам, между США и Европой необходимо выстроить новые отношения.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar