Орбан предложил сделать Украину буферной зоной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украину следует превратить в буферную зону. Такое мнение он высказал в интервью австралийскому предпринимателю и блогеру Марио Науфалу.

«Единственный разумный шаг — это пересмотреть стратегию и решить, чтобы Украина вновь стала буферной зоной. Если мы это сделаем, мы сможем улучшить ситуацию, наладить деловые отношения с Россией, заключить соглашения по вопросам безопасности, торговли, энергетики и другим вопросам», — сказал венгерский премьер.

Будапешт неоднократно выступал против продолжения военных действий на Украине и призывал к дипломатическому урегулированию конфликта. Венгрия также последовательно выступает против введения антироссийских санкций, которые, по мнению Орбана, наносят ущерб европейской экономике.

Ранее Орбан заявил, что страны Евросоюза допустили две серьёзные ошибки в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, когда республиканец вернулся, европейские лидеры не осознали, что это начало новой эры. По его словам, между США и Европой необходимо выстроить новые отношения.