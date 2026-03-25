Россия добьётся своего на Украине, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убеждён в успехе России в украинском конфликте. В интервью австралийскому предпринимателю Марио Науфалу он заявил, что российская позиция, какой бы неприемлемой она ни казалась, «разумна» и имеет четкую цель, которую Москва «в любом случае добьётся».

«Позиция России [в украинском конфликте], хотя она вам может не нравиться, разумная. Они последуют за своей целью. И они её добьются в любом случае», — сказал глава венгерского кабмина.

Ранее сегодня Орбан заявил, что Венгрия прекращает поставки газа на Украину. Мера будет действовать до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».