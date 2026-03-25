Орбан назвал шутки над Трампом одной из двух серьёзных ошибок Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза допустили две серьёзные ошибки в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. В интервью блогеру Марио Науфалу он подчеркнул, что Европа сначала высмеивала американского лидера, а после его возвращения не смогла выстроить с ним нормальный диалог.

«Мы допустили две серьёзные ошибки на европейском уровне. Во-первых, с самого начала шутили над Дональдом Трампом. Так себя вести нельзя», — заявил Орбан.

По его словам, когда Трамп вернулся, европейские лидеры не осознали, что это начало новой эры.

«Это значит, что между США и Европой необходимо выстроить новые отношения. Но они этого не сделали. Они вели себя как дети», — подчеркнул венгерский премьер.

