26 марта, 12:21

Орбан призвал Зеленского отозвать своих агентов из Венгрии в преддверии выборов

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Виктор Орбан призвал Владимира Зеленского «проявить уважение» к воле венгров и отозвать на родину всех своих агентов в преддверии парламентских выборов в европейской республике. Об этом в социальной сети X заявил официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

«Я призываю президента Зеленского отдать своим агентам приказ о немедленном возвращении на родину и проявить уважение к воле венгерского народа», — привёл он слова премьер-министра.

По мнению Орбана, незадолго до проведения выборов Киев превратил Венгрию в зону операций своих спецслужб. Орбан подчеркнул недопустимость вмешательства по внутренние дела республики.

Орбан нанёс новый удар: Венгрия прекращает поставки газа Украине
Ранее Виктор Орбан заявил, что в случае победы на парламентских выборах не допустит использования венгерских денег для помощи Украине. По словам премьера, он намерен и далее сохранять этот курс.

