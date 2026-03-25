Орбан заявил, что в случае победы не позволит направлять деньги Венгрии Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы на выборах не допустит использования средств Будапешта для финансирования Украины. Он отметил, что намерен сохранить текущий курс и в дальнейшем.

Орбан подчеркнул, что считает важным не допустить вовлечения страны в военные расходы и связанные с ними финансовые обязательства.

«Я обещаю, что, как это удалось мне в предыдущие четыре года, так и в следующие четыре года я смогу уберечь Венгрию от войны, включая её финансовое бремя. Я буду защищать то, что принадлежит венграм, то, что принадлежит вам, то, что вы заслуживаете, то, чего вы добились своим трудом, и я не позволю им грабить венгров и забирать ваши деньги на Украину», — отметил премьер.

По его словам, обсуждаемые в Евросоюзе меры поддержки Киева могут создать дополнительную нагрузку на бюджет. Он указал, что речь идёт о суммах, превышающих полтора миллиарда евро. Орбан добавил, что в случае реализации таких решений долговые обязательства затронут будущие поколения. Он связал это с выплатой процентов по кредитам, которые, по его оценке, придётся покрывать детям и внукам нынешних жителей Европы.

Ранее Виктор Орбан заявлял, что спецслужбы Украины вели прослушку телефона министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Премьер поручил провести проверку обстоятельств произошедшего. Он назвал ситуацию серьёзным вмешательством и угрозой для государства. Сам Сийярто отмечал, что информация о прослушке стала для него неожиданной. По его словам, речь шла о передаче его личного номера третьим лицам.