Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался в адрес украинског главаря Владимира Зеленского, заявив, что попытки повлиять на внутреннюю политику его страны обречены на провал. Венгерское правительство будет формироваться исключительно местными силами, которые имеют поддержку большинства, указал Орбан.

Политик опубликовал заявление в соцсети X, подчеркнув, что правящая сила останется у руля. Этот жесткий ответ последовал после серии обвинений со стороны Будапешта в адрес Киева.

Накануне бывший сотрудник украинских спецслужб, который сейчас находится на венгерской стороне, заявил, что Киев еженедельно передавал оппозиционной партии «Тиса» пять миллионов евро наличными.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто также обрушился с критикой на власти Украины. Выступая у здания посольства страны в Будапеште, дипломат заявил, что подобное вмешательство в избирательный процесс по своим масштабам не имеет прежних аналогов.

В Будапеште считают, что действия Киева направлены на дестабилизацию ситуации перед важными внутриполитическими событиями.

Конфликт между Орбаном и Зеленским обострился на фоне финансовых и энергетических споров: Венгрия заблокировала выделение Украине кредита от ЕС в размере €90 млрд, увязав разблокировку помощи с возобновлением транзита нефти по трубопроводу «Дружба», а также задержала украинские инкассаторские машины с крупными суммами наличных и золотом, заподозрив их в попытке финансирования венгерской оппозиции перед парламентскими выборами 12 2026 года.