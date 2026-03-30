Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 10:03

€400 млрд без контроля: Дмитриев объяснил, как Киев мог финансировать венгерскую оппозицию

Обложка © Life.ru

Владимир Зеленский получил возможность по-своему распоряжаться западной помощью на 400 млрд евро из-за отсутствия расследования использования денег. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

В соцсети X прокомментировал информацию о возможном финансировании Киевом венгерской оппозиции. Речь идёт о партии «Тиса», которой, по некоторым данным, за последние полгода могли перечислить около 120 млн евро.

Согласно заявлению некоего «перебежчика» в эфире венгерского телеканала М2, средства могли передаваться нелегально. Мужчина, назвавшийся гражданином Украины, утверждал, что имел отношение к работе спецслужб и военных в Закарпатье.

Тем временем в Будапеште уже инициировали разбирательство. Глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш сообщил о возбуждении уголовного дела против двух IT-специалистов. Их подозревают в шпионаже в пользу Украины и незаконных действиях, направленных на поддержку оппозиционной партии «Тиса».

ЕС может исключить Венгрию из союза в случае переизбрания Орбана премьером

Напомним, ранее сообщалось о возможной финансовой поддержке оппозиции Венгрии со стороны Киева. Средства передавались регулярно и в наличной форме. Речь шла о значительных суммах, которые, по предварительным данным, направлялись на нужды оппозиционной партии «Тиса» и её лидера Петера Мадьяра.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • Венгрия
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar