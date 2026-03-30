Владимир Зеленский получил возможность по-своему распоряжаться западной помощью на 400 млрд евро из-за отсутствия расследования использования денег. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

В соцсети X прокомментировал информацию о возможном финансировании Киевом венгерской оппозиции. Речь идёт о партии «Тиса», которой, по некоторым данным, за последние полгода могли перечислить около 120 млн евро.

Согласно заявлению некоего «перебежчика» в эфире венгерского телеканала М2, средства могли передаваться нелегально. Мужчина, назвавшийся гражданином Украины, утверждал, что имел отношение к работе спецслужб и военных в Закарпатье.

Тем временем в Будапеште уже инициировали разбирательство. Глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш сообщил о возбуждении уголовного дела против двух IT-специалистов. Их подозревают в шпионаже в пользу Украины и незаконных действиях, направленных на поддержку оппозиционной партии «Тиса».

Напомним, ранее сообщалось о возможной финансовой поддержке оппозиции Венгрии со стороны Киева. Средства передавались регулярно и в наличной форме. Речь шла о значительных суммах, которые, по предварительным данным, направлялись на нужды оппозиционной партии «Тиса» и её лидера Петера Мадьяра.