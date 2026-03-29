Tenyek: Зеленский еженедельно переводил по €5 млн на смену власти в Венгрии

Владимир Зеленский каждую неделю отправлял по пять миллионов евро наличными венгерской оппозиционной партии «Тиса». Об этом в эфире телеканала Tenyek рассказал бывший сотрудник украинских спецслужб, перешедший на сторону Будапешта, — его лицо скрыли, а голос изменили, чтобы защитить от преследований Киева.

«В Венгрию привозили много денег для Мадьяра (лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр). Говорили, что Мадьяру нужно дать 50 миллионов евро на кампанию. Он получает эти деньги с ноября прошлого года. Обычно это купюры евро по сто, в вакуумной упаковке. Насколько я знаю, эти деньги поступают откуда-то из Италии через Австрию в чёрной сумке Nike. Каждую неделю перевозят пять миллионов», — рассказал он.

Для конспирации организаторы используют онлайн-игры для связи и специальные машины с независимой системой, которую не могут прослушать венгерские спецслужбы. Перевозки обычно сопровождают военные, поэтому в недавно задержанной машине и находился бывший украинский генерал.

Когда Мадьяру требуются безналичные деньги, средства переводят через банковские счета и приложение Stripe, скрывающее отправителя. Так, по словам перебежчика, «Тиса» получила 200–300 тысяч евро через Швейцарию. Целью финансовой поддержки называют смену власти в Венгрии и победу на выборах партии «Тиса», которая сформирует проукраинское правительство.

Напомним, что семеро украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии, уже вернулись домой при содействии дипломатов. Среди них был бывший генерал спецслужб, а броневики перевозили крупные суммы денег. Венгерские спецслужбы располагают данными о возможном финансировании оппозиционной партии «Тиса» со стороны Киева. Доказательства финансовой поддержки украинской стороной оппозиции уже переданы депутатам. Венгерская сторона продолжает расследование.