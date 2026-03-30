ЕС может исключить Венгрию из союза в случае переизбрания Орбана премьером

В Евросоюзе есть заранее подготовленный план действий на тот случай, если Виктор Орбан снова станет премьер-министром Венгрии после выборов 12 апреля. Об этом рассказали дипломатические источники в ЕС, а информацию опубликовало издание Politico. Главная цель этого плана — сделать так, чтобы работа Евросоюза не нарушалась из-за возможных действий венгерского правительства.

В числе обсуждаемых мер — распространение принципа квалифицированного большинства на внешнюю политику и долгосрочный бюджет, внедрение модели «Европы разных скоростей», ужесточение финансового давления, приостановка права голоса Венгрии, а также проработка юридических механизмов, фактически ведущих к исключению страны из состава ЕС. При этом Politico называет последний вариант скорее теоретическим, так как в договорах нет подобной опции, а Венгрия в случае изгнания может окончательно переместиться в орбиту России.

Еврокомиссар Майкл Макграт, курирующий вопросы демократии и верховенства права, отметил, что доступ к общим финансовым ресурсам ЕС напрямую зависит от соблюдения страной правовых стандартов союза.

По информации дипломатов, рассматривается возможность отхода от принципа консенсуса в пользу голосования квалифицированным большинством по ряду направлений. Сегодня для принятия таких решений необходимо набрать 55% голосов стран, аккумулирующих 65% населения ЕС, и если эту схему распространят на сферы внешней политики и бюджетные вопросы, это изменит текущий баланс сил.

В дипломатической среде также обсуждают переход к более гибким конфигурациям сотрудничества. Речь идёт о форматах, которые позволяют группе стран действовать сообща без участия всех членов ЕС — от временных коалиций до углублённой интеграции отдельных государств. Как поясняют источники, такие механизмы уже опробованы, особенно в области безопасности при участии Великобритании.

Причиной для недовольства ЕС стала позиция Будапешта по Украине. В марте Венгрия продолжила блокировать кредит ЕС на 90 млрд евро для Киева, а также выступила против новых антироссийских мер, объяснив свои действия остановкой поставок нефти по трубопроводу «Дружба».