Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 05:16

Пентагон увеличит затраты на создание беспилотников в 242 раза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ritu Manoj Jethani

Пентагону предложили увеличить бюджет секретной группы DAWG в 242 раза — с $225 миллионов до $54,6 миллиарда к 2027 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Почти вся сумма ($53,6 млрд) пойдёт вне обычного бюджетного процесса. Такой шаг кардинально ускорит развёртывание беспилотных и автономных боевых систем. В целом оборонные НИОКР США вырастут на 63%, и новая группа «съест» 41% этого прироста.

Вне конкуренции: Пентагон признал превосходство России в высокотехнологичных дронах

Ранее сообщалось, что Пентагон запросил на 2027 год в 3,5 раза больше средств на закупку высокоточных ракет PrSM. Первое боевое применение состоялось месяцем ранее в Иране. Новые снаряды превосходят ATACMS по дальности и точности.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Пентагон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar