Пентагон массово закупает ракеты PrSM на смену устаревших ATACMS

Пентагон намерено резко повысить траты на приобретение высокоточных ракет PrSM. Запрос на 2027 финансовый год в 3,5 раза превышает текущий, пишет РИА «Новости» со ссылкой на бюджетные документы министерства войны США.

Первое боевое применение этих снарядов произошло месяц назад в ходе операции против Ирана. Данное оружие призвано прийти на смену устаревающим комплексам ATACMS, отличаясь увеличенной дальностью и лучшей точностью.

Согласно документам, на закупку PrSM в 2027-м планируют выделить 1,92 миллиарда долларов. Для сравнения: в текущем году, который заканчивается 30 сентября, заложено лишь 546 миллионов.

Ранее, 25 марта, Пентагон и корпорация Lockheed Martin заключили соглашение о четырёхкратном расширении выпуска этих ракет.

Ракеты PrSM (Precision Strike Missile) — это новое поколение тактических баллистических ракет США класса «земля-земля» с дальностью стрельбы от 60 до 499 км (с потенциалом увеличения до 650+ км), разработанные для замены устаревших ATACMS. Главные особенности: они вдвое меньше по размеру, что позволяет размещать в одной пусковой установке HIMARS или M270 по две ракеты вместо одной, обладают повышенной точностью (отклонение менее 1 метра благодаря инерциальной навигации с GPS-коррекцией) и способны поражать подвижные цели на марше.

Основная задача PrSM — уничтожение систем ПВО/ПРО, штабов, РЛС и пусковых установок противника за линией фронта, причём будущие модификации получат возможность атаковать корабли и оснащаться новыми типами боевых частей.