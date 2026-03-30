США применили новейшую ракету PrSM для удара по школе в Иране

Вооружённые силы США применили недавно разработанную баллистическую ракету малой дальности Precision Strike Missile (PrSM) для удара по иранскому городу Ламерд 28 февраля. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американского чиновника и военных экспертов.

В результате атаки, пришедшейся на здания спортзала и начальной школы, погиб 21 человек. По данным постпреда Ирана при ООН, ещё 100 человек получили ранения. Дипломат отмечал, что среди жертв были волейболисты, тренировавшиеся в зале в момент попадания ракеты. В тот же день удар был нанесён по начальной школе для девочек в городе Минаб, где погибли 175 человек.

Как отмечают эксперты, проанализировавшие видео обстрела, суббоеприпасы PrSM оснащены боевой частью с осколками в виде вольфрамовых шариков и разрываются до попадания в цель для нанесения максимального ущерба. По утверждению NYT, целью был иранский военный объект, расположенный рядом со школой и спортзалом. Представитель Центрального командования ВС США заявил, что американские силы не наносят неизбирательных ударов по гражданским лицам.

Ракета PrSM была создана Lockheed Martin для замены ATACMS. Её испытания завершились в 2025 году. Эксперты отмечают, что сложно оценить, было ли попадание по гражданским объектам преднамеренным, результатом дефекта конструкции или ошибки в выборе цели.