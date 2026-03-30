В Ираке заявили о первом применении ракеты «Шаиб-12» при ударе по базе США

В Ираке заявили о первом применении ракеты «Шаиб-12» при ударе по американской базе. Речь идёт об объекте Виктория, который расположен рядом с аэропортом Багдада. Как утверждают в Корпусе стражей исламской революции, атаку провели силы «Исламского сопротивления в Ираке».

Для удара использовали ракеты с мощной взрывной боеголовкой. В заявлении подчёркивается, что «Шаиб-12» впервые применили в боевых условиях. После атаки, как утверждается, над базой поднялся густой дым. Новая атака произошла на фоне резкого обострения на Ближнем Востоке.

«Шаиб-12» — это ракета, о которой публично почти не было данных до нынешнего удара по базе Виктория у аэропорта Багдада: в заявлениях связанных с Ираном и иракским сопротивлением её описывают как боеприпас с мощной взрывной боеголовкой, впервые применённый в реальном бою. Подтверждённых характеристик вроде дальности, массы или точной классификации пока нет.