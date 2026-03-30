30 марта, 07:07

Порхнул, как бабочка, и провалился: Стратегия Трампа по Ирану обернулась катастрофой, заявил профессор

Миршаймер: США оказались в сложной ситуации из-за политики в отношении Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Амбициозные намерения президента США Дональда Трампа в отношении Ирана не оправдались, и страна оказалась в «большой беде». Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По словам эксперта, американский лидер рассчитывал на быстротечную операцию, подобную венесуэльской, а не на затяжной конфликт.

«Трамп не вступал в войну, думая, что окажется в нынешней ситуации. Он полагал, что проведёт ещё одну операцию вроде венесуэльской — порхнет, как бабочка, ужалит, как пчела, свергнет иранцев, провозгласит победу, проведёт парад в Нью-Йорке или что-то в этом роде», — заявил Миршаймер.

При этом, отметил профессор, сейчас все козыри находятся в руках Ирана, который заинтересован в сохранении текущего положения. Ранее Трамп сообщил о «хороших» переговорах с Тегераном, которые ведутся через Пакистан, и выразил надежду на «достаточно быстрое» заключение сделки.

МИД РФ: Москва обеспокоена «военными авантюрами» Трампа
Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении установить контроль над нефтяными ресурсами Ирана. По словам американского лидера, подобный сценарий он считает предпочтительным. Республиканец отметил, что в США есть оппоненты такой позиции, однако выразил несогласие с их оценкой.

Дарья Денисова
