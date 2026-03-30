Трамп заявил о желании установить контроль над нефтью Ирана, как в Венесуэле

По словам американского лидера, подобный сценарий он считает предпочтительным. Республиканец отметил, что в США есть оппоненты такой позиции, однако выразил несогласие с их оценкой.

Ранее Дональд Трамп допускал возможность военной операции по установлению контроля над иранским островом Харк. Он говорил, что такой сценарий остаётся одним из вариантов действий США. Американский лидер отмечал, что при реализации такого плана войскам пришлось бы находиться на острове некоторое время. Он также высказывал мнение, что Иран не сможет эффективно противостоять подобным действиям. Трамп подчёркивал, что у США есть несколько возможных стратегий. Он заявлял, что окончательное решение будет зависеть от развития ситуации.