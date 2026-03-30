Численность военных США на Ближнем Востоке превысила 50 тысяч

Численность американских военных на Ближнем Востоке превысила 50 тыс. человек. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, обычно в регионе находятся около 40 тыс. военнослужащих США. Однако, как заявил американский военный чиновник, численность выросла после начала военной кампании против Ирана.

В публикации уточняется, что в это число не включены 4,5 тыс. военнослужащих с авианосца Gerald R. Ford. Корабль в настоящее время находится на ремонте после пожара.

Ранее американский генерал-майор в отставке Рэнди Маннер оценивал возможную наземную операцию США в Иране. Он заявлял о риске её неудачи. По его словам, ограниченные силы не смогут добиться результата и окажутся под угрозой серьёзных потерь. Он указывал, что подобные сценарии уже рассматривались в прошлом. Маннер подчёркивал, что в текущих условиях противник сохраняет значительный потенциал. Он также отмечал, что высадка небольших подразделений может привести к тяжёлым последствиям.