Американский генерал заявил о провале возможной наземной операции США в Иране

Генерал-майор в отставке Рэнди Маннер сообщил о риске провала наземной операции США в Иране. Он сделал это заявление в эфире телеканала CNN.

По его оценке, ограниченные силы не смогут выполнить поставленные задачи на территории страны. Маннер считает, что небольшие подразделения окажутся в уязвимом положении и понесут серьёзные потери. Он также напомнил об аналогичных сценариях в прошлом.

«Совершенно абсурдно думать, что небольшое количество десантников, которые очень слабо вооружены, а также морские пехотинцы могли бы сделать что-то. <…> Бригада, высадившаяся посреди десятков тысяч вооружённых военных, не выживет», — сказал экс-генерал.

Он отметил, что в 1979 году США уже отказались от подобной операции, когда оценили риски. По его словам, текущая ситуация остаётся сложной, а противник располагает значительными силами.

Ранее в США также звучали предупреждения от других военных. Подполковник в отставке Дэниел Дэвис обратился к руководству страны с призывом отказаться от наземной операции в Иране. Он отметил, что подобный сценарий может привести к серьёзным потерям среди воздушно-десантных подразделений и морской пехоты. По его оценке, такие действия не дадут ощутимого тактического результата.