Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 13:43

«Пожалуйста»: Трампа призвали отказаться от гибельной наземной операции в Иране

Отставной подполковник США призвал Трампа не начинать наземную операцию в Иране

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Подполковник в отставке Дэниел Дэвис выступил с резким предостережением в адрес президента США. В своём обращении, опубликованном в соцсети X, он призвал Дональда Трампа воздержаться от проведения наземной операции в Иране.

Дэвис предупреждает, что подобное решение может обернуться тяжёлыми потерями для воздушно-десантных войск и морской пехоты, при этом не принеся значимых тактических успехов.

«Пожалуйста, скажите мне, что он не собирается отдать приказ <...> начать наземную операцию в Иране с большими потерями... Пожалуйста», — написал он.

«Доведём дело до конца»: Арабские страны не хотят, чтобы Трамп заключал сделку с Ираном

Ранее на полях инвестиционного форума Future Investment Initiative в Майами, организатором которого выступает Саудовская Аравия, Дональд Трамп сделал скандальное заявление в адрес наследного принца королевства Мохаммеда ибн Салмана. Президент США в резкой форме раскритиковал саудовского лидера, заявив, что тот ранее якобы недооценивал его, называя «неудачником с разваливающейся страной».

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Израиль
  • Война на Ближнем Востоке
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar