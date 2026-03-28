«Пожалуйста»: Трампа призвали отказаться от гибельной наземной операции в Иране

Подполковник в отставке Дэниел Дэвис выступил с резким предостережением в адрес президента США. В своём обращении, опубликованном в соцсети X, он призвал Дональда Трампа воздержаться от проведения наземной операции в Иране.

Дэвис предупреждает, что подобное решение может обернуться тяжёлыми потерями для воздушно-десантных войск и морской пехоты, при этом не принеся значимых тактических успехов.

«Пожалуйста, скажите мне, что он не собирается отдать приказ <...> начать наземную операцию в Иране с большими потерями... Пожалуйста», — написал он.

Ранее на полях инвестиционного форума Future Investment Initiative в Майами, организатором которого выступает Саудовская Аравия, Дональд Трамп сделал скандальное заявление в адрес наследного принца королевства Мохаммеда ибн Салмана. Президент США в резкой форме раскритиковал саудовского лидера, заявив, что тот ранее якобы недооценивал его, называя «неудачником с разваливающейся страной».