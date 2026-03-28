«Должен целовать мне задницу»: Трамп нахамил принцу Саудовской Аравии, которого недавно нахваливал

Президент США Дональд Трамп позволил себе грубое высказывание в адрес наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана. Свою речь американский лидер произнёс на форуме Future Investment Initiative в Майами, который проходил при поддержке королевства. Об этом сообщает The Economic Times.

«Он не думал, что [война с Ираном] произойдёт. Он не думал, что ему придётся целовать мою задницу», — заявил 47-й президент Штатов, комментируя отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом.

По его словам, премьер-министр Саудовской Аравии ранее недооценивал его, считая «неудачником с разваливающейся страной», а теперь принцу следует быть более любезным с американским лидером. Примечательно, что ещё несколько дней назад Трамп называл принца воином и утверждал, что Саудовская Аравия сражается на одной стороне с Соединёнными Штатами.

Недавно американские СМИ сообщали, что Мухаммед бин Салман убеждал Дональда Трампа не сворачивать военную операцию против Ирана. В Эр-Рияде, судя по всему, рассчитывают, что этот конфликт способен радикально изменить баланс сил на Ближнем Востоке.