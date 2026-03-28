Иранские силы уничтожили один американский топливозаправщик и повредили три самолёта на базе Принц Султан в Саудовской Аравии. Об этом заявил представитель центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

«В этой успешной операции один топливозаправщик был полностью уничтожен, а три других самолёта получили повреждения и выведены из строя», — сказал он.

Ранее американские СМИ заметили, что Иран наносит США и Израилю колоссальный страны. Будучи «побеждённым», он добился роста цен на топливо и выставил Штаты «безрассудным хищником».