Тысячу раз разгромленный Иран больно бьёт по США и Израилю, пишут СМИ

The National Interest: Иран не сдаётся и причиняет огромный ущерб США и Израилю
Иран причиняет колоссальный ущерб США и Израилю, которые развернули против него военную кампанию. Последние рассчитывали на быструю победу, но просчитались, и ответные удары Тегерана оказались болезненными. Об этом пишет американский журнал The National Interest.
«Для страны, которая, как говорят, «разгромлена», Иран, похоже, наносит огромный ущерб. Несколько американских военных баз в регионе Персидского залива непригодны для проживания. Противовоздушная оборона Израиля оказалась неэффективной», — сказано в тексте.
При этом агрессия США привела к дикому росту цен на топливо в Европе, а в Азии начался его тотальный дефицит. Всё это заставляет американских союзников воспринимать Вашингтон как «безрассудного хищника», не считающегося ни с чем на пути к цели, отмечается в публикации. Сейчас, по данным издания, президент США Дональд Трамп намерен захватить остров Харк вблизи иранских берегов, но вряд ли это будет «последний удар» и Тегеран капитулирует.
Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона сообщила, что ущерб от повреждения военной техники США на Ближнем Востоке с начала боевых действий достигает почти 3 миллиардов долларов. Однако сам Трамп говорил, что доходы от захваченной венесуэльской нефти полностью покрыли траты на военную операцию на Ближнем Востоке.
