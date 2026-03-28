Тысячу раз разгромленный Иран больно бьёт по США и Израилю, пишут СМИ

Иран причиняет колоссальный ущерб США и Израилю, которые развернули против него военную кампанию. Последние рассчитывали на быструю победу, но просчитались, и ответные удары Тегерана оказались болезненными. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

При этом агрессия США привела к дикому росту цен на топливо в Европе, а в Азии начался его тотальный дефицит. Всё это заставляет американских союзников воспринимать Вашингтон как «безрассудного хищника», не считающегося ни с чем на пути к цели, отмечается в публикации. Сейчас, по данным издания, президент США Дональд Трамп намерен захватить остров Харк вблизи иранских берегов, но вряд ли это будет «последний удар» и Тегеран капитулирует.