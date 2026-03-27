Иран уничтожил американскую технику на миллиарды долларов, пишут СМИ

Ущерб от повреждения военной техники США на Ближнем Востоке с начала боевых действий достигает почти 3 миллиардов долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона по вопросам бюджета Элейн Маккаскер.

Как отмечает издание, эти потери потребуют возмещения. В рамках запроса на дополнительное финансирование в размере 200 миллиардов долларов, направленного в Белый дом, Пентагон намерен заменить повреждённые истребители F-15E Strike Eagle, F-35A Lightning II и самолёты-заправщики KC-135 Stratotanker.

Однако США едва ли почувствуют эти убытки. По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, доходы от захваченной венесуэльской нефти полностью покрыли траты на военную операцию на Ближнем Востоке. Он утверждает, что только в первую неделю Вашингтон заработал 100 миллионов.