Пять государств Персидского залива оказывали помощь Соединённым Штатам в нанесении ударов по Ирану, предоставляя свою территорию и воздушное пространство. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники в спецслужбах Исламской Республики.

По информации источника, речь идёт о Бахрейне, Катаре, Кувейте, Объединённых Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Утверждается, что эти монархии разрешали американским военным использовать свои базы, территориальные воды и небо.

Журналисты указывают, что американца неоднократно пользовались этим при ракетных, авиационных и морских атаках США по иранским объектам.

Ранее Life.ru рассказывал, что Иран собирается отказаться от политики сдержанности в отношении ОАЭ из-за их помощи США и Израилю. Тегеран утверждает, что Эмираты разместили у себя лагеря и базы для американских военных, а также выделяли им свои аэродромы для нанесения ударов.