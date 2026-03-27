Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 марта, 05:24

Tasnim: Пять стран Персидского залива предоставляли США территорию для ударов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Пять государств Персидского залива оказывали помощь Соединённым Штатам в нанесении ударов по Ирану, предоставляя свою территорию и воздушное пространство. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники в спецслужбах Исламской Республики.

По информации источника, речь идёт о Бахрейне, Катаре, Кувейте, Объединённых Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Утверждается, что эти монархии разрешали американским военным использовать свои базы, территориальные воды и небо.

Журналисты указывают, что американца неоднократно пользовались этим при ракетных, авиационных и морских атаках США по иранским объектам.

Лавров назвал цинизмом заявления США об убийстве руководства Ирана

Ранее Life.ru рассказывал, что Иран собирается отказаться от политики сдержанности в отношении ОАЭ из-за их помощи США и Израилю. Тегеран утверждает, что Эмираты разместили у себя лагеря и базы для американских военных, а также выделяли им свои аэродромы для нанесения ударов.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

