Иран намерен отказаться от политики сдержанности в отношении Объединённых Арабских Эмиратов из-за их роли в конфликте с США и Израилем. Об этом сообщает Telegram-канал NAYA со ссылкой на высокопоставленный иранский источник в сфере безопасности.

По данным источника, Тегеран обладает разведданными о значительном участии ОАЭ в разжигании агрессии.

«В ответ на эти враждебные действия мы заявляем, что Иран положит конец политике сдержанности, которую он проводил в отношении ОАЭ в течение нескольких недель после начала войны», — подчеркнул собеседник канала.

В иранских военных кругах утверждают, что Эмираты не только разместили на своей территории лагеря и базы для американской армии, но и предоставили США некоторые из своих военных аэродромов для нанесения ударов по Ирану. Источник предупредил Абу-Даби, что ответ Тегерана будет решительным, без каких-либо ограничений.

Ранее сообщалось, что временное перемирие между Ираном и США теоретически возможно, однако устойчивые соглашения на данном этапе маловероятны. Эксперт считает преувеличением утверждения о том, что сын верховного лидера Моджтаба Хаменеи будет мстить Вашингтону за отца до конца своих дней, и не исключает его готовности к диалогу с американцами в будущем.