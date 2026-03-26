Востоковед объяснил, почему Иран не будет мстить США по-крупному

Временное перемирие между Ираном и США возможно, но выход на устойчивые соглашения на нынешнем этапе маловероятен. Таким мнением с радио «Комсомольская правда» поделился востоковед Николай Севостьянов.

Эксперт отметил, что Моджтаба Хаменеи (сын верховного лидера Ирана) на определённом этапе всё же будет готов к диалогу с американцами — пусть и не напрямую. Утверждения о том, что он будет мстить Вашингтону за отца до конца своих дней, эксперт назвал сильным преувеличением.

По словам востоковеда, некоторая деэскалация возможна, однако всё упирается в наличие конструктивной повестки. Стороны могут пойти на временное перемирие, но говорить о долгосрочных договоренностях пока рано. Из-за нынешнего противостояния Тегеран, как полагает аналитик, попытается создать ядерное оружие. У республики есть хороший задел и необходимые мощности, чтобы сделать это.

Иран располагает ракетным и производственным потенциалом, позволяющим продолжать войну в формате одного запуска в неделю, который при этом будет блокировать экономику всего региона. Власти страны готовы к тому, что их попытаются превратить в новую Сомали, но они сохранят управленческие структуры и смогут вести боевые действия годами, передаёт kp.ru.

Тем не менее в самом Иране призвали США сдаться и признать поражение. Представитель парламентского комитета по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Резаи добавил, что переговоры с США «будут вести ракеты».