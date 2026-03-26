Иран призвал США сдаться и признать поражение

США должны сдаться и признать поражение. Об этом заявил официальный представитель комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи

«Безусловно, в этой битве именно Америка должна сдаться и признать поражение. На этот раз [президент США Дональд] Трамп будет унижен, и унижен окончательно», — говорится в публикации депутата в соцсети X.

Напомним, 28 февраля конфликт между Ираном и США перешёл в фазу открытого военного противостояния. В этот день США совместно с Израилем провели операцию Epic Fury, в ходе которой был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанёс массированные удары баллистическими ракетами и беспилотниками по военным базам США в Ираке, Сирии и Катаре. Стороны продолжают обмен ударами, ситуация в регионе остается крайне напряженной.