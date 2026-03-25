Белый дом: В СМИ много дезинформации в данных о плане для Ирана из 15 пунктов

Белый дом заявил, что сообщения о переданном Ирану американском плане из 15 пунктов являются недостоверными. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт.

На пресс-конференции журналисты попросили Ливитт пояснить, включены ли в обсуждаемый план вопросы ядерной и ракетной программ Ирана, а также ситуация вокруг Ормузского пролива. По словам пресс-секретаря, если об этом заявил президент Дональд Трамп — это правда.

«Но план из 15 пунктов, на который ссылаются многие СМИ, содержит много дезинформации. Я бы призвала вас не ориентироваться на данные анонимных источников, а сверять их напрямую с Белым домом», — утверждает Ливитт.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники опубликовал 15-пунктный план урегулирования конфликта. Документ, переданный через пакистанских посредников, состоит из 12 требований к Тегерану и трёх обязательств со стороны Вашингтона, которые Иран получит взамен. В него включены не только открытие Ормузского пролива и ликвидация ядерных объектов, но и объявление Ирана об окончании войны. США в свою очередь обещают отменить санкции и помочь в развитии АЭС «Бушер».