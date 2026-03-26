В Иране заявили, что переговоры с США «будут вести ракеты»

В Иране заявили, что любые переговоры с Соединёнными Штатами будут вести не дипломаты, а Вооружённые силы республики. Такое заявление сделал представитель парламентского комитета по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Резаи.

«Любые переговоры с дьяволом — стратегическая ошибка. Пусть переговоры с [президентом США Дональдом] Трампом ведут ракеты», — написал политик в своём блоге в социальной сети.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, обнародовало 15-пунктный план по урегулированию конфликта. Документ, переданный при посредничестве Пакистана, включает 12 требований к Тегерану и 3 обязательства со стороны США, которые Иран получит в обмен. Среди условий — открытие Ормузского пролива, ликвидация ядерных объектов и официальное заявление Ирана о завершении войны. В свою очередь, Вашингтон обещает снять санкции и оказать содействие в развитии АЭС «Бушер». Тегеран отверг план США и выставил свои условия.