США готовят 4 варианта «решающего удара» против Ирана

Пентагон разрабатывает четыре сценария военной кампании против Ирана, в рамках которых захвачены могут быть острова Харк, Ларак или Абу-Муса. Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на должностных лиц США и свои источники.

Военные предлагают президенту США Дональду Трампу четыре варианта «решающего удара». Один из них предполагает захват или полную блокаду острова Харк. Другой сценарий нацелен на остров Ларак, который используется Тегераном для контроля над стратегически важным Ормузским проливом.

Третий вариант касается захвата Абу-Мусы и двух соседних клочков суши у западного входа в пролив. В качестве четвёртого сценария рассматривается перехват или силовой захват танкеров, вывозящих иранскую нефть с восточного направления.

Помимо действий на воде, в Пентагоне проработали план наземной операции. Её цель — проникнуть вглубь территории противника, чтобы взять под контроль запасы высокообогащенного урана на ядерных объектах. Альтернативой этому станут массированные удары с воздуха для уничтожения доступа к материалу.

Как отмечает источник, окончательное решение хозяин Белого дома пока не принял. Однако вероятность серьёзного военного столкновения резко возрастёт, если переговоры зайдут в тупик, а Ормузский пролив останется закрытым для судоходства.