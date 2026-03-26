Трамп пообещал припомнить НАТО отказ поддержать операцию против Ирана

Соединённые Штаты не получили никакой поддержки от НАТО в ходе военной операции против Ирана, и Вашингтон никогда не забудет этого. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп. В своем сообщении в социальной сети Truth Social глава Белого дома подчеркнул, что страны альянса не сделали абсолютно ничего, чтобы помочь США в этой ситуации.

«Страны НАТО не сделали абсолютно ничего, чтобы помочь с... Ираном. США ничего не надо от НАТО. Но «никогда не забывайте» этот очень важный момент», — написал Трамп.

Ранее Дональд Трамп сообщал о проведении «весьма продуктивных переговоров» с Ираном, в связи с чем он решил отложить удары по энергетической инфраструктуре на пять дней. Тегеран опроверг сведения, назвав их недостоверными, и заявив, что никаких контактов с американской стороной не осуществлялось. В иранском МИД полагают, что американский президент просто решил выиграть время и повлиять на рынок энергоресурсов, который лихорадит в связи с событиями на Ближнем Востоке.