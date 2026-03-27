Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 23:50

Лавров назвал цинизмом заявления США об убийстве руководства Ирана

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал циничными слова американских властей о «хладнокровном убийстве» иранских лидеров. Об этом он заявил в интервью телекомпании France Télévisions. Текст беседы опубликовал МИД РФ.

«Когда руководящие члены администрации президента США с бравадой и гордостью говорят о хладнокровных убийствах Верховного лидера Ирана и других членов руководства страны, то иначе как цинизмом это назвать трудно», — отметил Лавров.

Пезешкиан подтвердил гибель министра развездки Ирана
Пезешкиан подтвердил гибель министра развездки Ирана

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что убийства представителей руководства Ирана стали реальностью современного мира. Такие действия не останутся без последствий. Кремль надеется, что подобные инциденты больше не повторятся.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar