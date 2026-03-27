Лавров назвал цинизмом заявления США об убийстве руководства Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал циничными слова американских властей о «хладнокровном убийстве» иранских лидеров. Об этом он заявил в интервью телекомпании France Télévisions. Текст беседы опубликовал МИД РФ.

«Когда руководящие члены администрации президента США с бравадой и гордостью говорят о хладнокровных убийствах Верховного лидера Ирана и других членов руководства страны, то иначе как цинизмом это назвать трудно», — отметил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что убийства представителей руководства Ирана стали реальностью современного мира. Такие действия не останутся без последствий. Кремль надеется, что подобные инциденты больше не повторятся.