Лавров назвал цинизмом заявления США об убийстве руководства Ирана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал циничными слова американских властей о «хладнокровном убийстве» иранских лидеров. Об этом он заявил в интервью телекомпании France Télévisions. Текст беседы опубликовал МИД РФ.
«Когда руководящие члены администрации президента США с бравадой и гордостью говорят о хладнокровных убийствах Верховного лидера Ирана и других членов руководства страны, то иначе как цинизмом это назвать трудно», — отметил Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что убийства представителей руководства Ирана стали реальностью современного мира. Такие действия не останутся без последствий. Кремль надеется, что подобные инциденты больше не повторятся.
