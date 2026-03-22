Владимир Путин
22 марта, 11:52

Песков предупредил, что убийства руководства Ирана будут иметь последствия

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Убийства представителей руководства Ирана — это реальность, в которой сегодня живёт мир, и они не могут остаться без последствий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Это не нормальность, которая имеет и дальше будет иметь очень глубокие последствия. Это не может не оставаться без последствий», — сказал Песков. Кремль рассчитывает, что подобные инциденты не будут повторяться.

Песков напомнил о предупреждении Путина по Ирану и ударе по энергорынку

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Ближнем Востоке, к сожалению, имеет тенденцию к расширению своих границ. Об этом он сказал в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным. Представитель Кремля отметил, что это вызывает серьёзную обеспокоенность.

BannerImage
Наталья Афонина
